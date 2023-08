Ministro Salvini e Pioli in Versilia, "Ferragosto by Night" a Viareggio

Il lungo ponte di Ferragosto ha visto tantissimi personaggi animare la Versilia by night. In Capannina a Forte dei Marmi è passato a salutare il patron Gherdo Guidi il ministro Matteo Salvini, in un momento di relax dopo la partecipazione al Caffè de La Versiliana. Nel locale più glorioso d’Italia è apparso anche un esponente di spicco del mondo del calcio, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, immortalato dal paparazzo Fabrizio Nizza. Ma non è tutto, visto che alla consolle il dj Pierpaolo Pretelli ha simpaticamente fatto coppia col dj residente Charlie Dee facendo scatenare la pista. Invece al pianobar ecco il cantautore Pago a duettare assieme a Stefano Busà in un repertorio che ha scaldato la notte ferragostana.