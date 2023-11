Ministero Giustizia. Ci sono 107 posti

BANDO PER 107 FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Bandito il concorso Ministero della Giustizia, per assegnare con contratti a tempo indeterminato a 107 Funzionari Amministrazione Penitenziaria. Requisiti:

maggiorenne, cittadinoi italianoi, diploma di laurea in: L18, L33 o laurea magistrale: LM56, LM 77 o specialistica: 64S, 84S o equipollenti titoli

fisicamente idonei all’impiego in concorso

possesso dei diritti politici e civili, fedina penale intonsa e qualità morali irreprensibili, assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da pubblica amministrazione. Info su www.giustizia.it. Tutte le candidature possono essere presentate online servendosi del portale InPA (portale unico per accedere ai posti di lavoro nella Pubblica amministrazione), entro il 13122023.

BRICOCENTER A VIAREGGIO CERCA ADDETTOA ALLA LOGISTICA

Seguire dal punto di vista operativo, il flusso delle merci, dal ricevimento al caricamento dei banchi, parteciperai agli inventari e gestione dello stock e delle anomalie. Smistamento merci in entrata e in uscita, anche quelle destinate al ritiro da parte del cliente e preparazione delle zone espositive in modo che il negozio sia sempre pieno e ordinato. Requisiti: diploma o similare, esperienze operative all’interno di una squadra logistica di negoziodi un magazzino o di un’azienda logistica o produttiva, confidenza con il digitale. Prevista formazione continua anche grazie ad una piattaforma digitale di apprendimento ad accesso libero Uno smartphone per essere connessi con la tua squadra, gli altri colleghi dell’azienda, tutti gli stakeholder chiave e con tante app utili per il tuo lavoro. Contratto a tempo determinato, part-time 24 h