Minacce di morte al padre la sera di Natale, arrivano le forze dell’ordine

Pietrasanta (Lucca), 28 dicembre 2024 – Minacce di morte all’anziano padre la sera di Natale. Per questo i carabinieri hanno denunciato un uomo di 43 anni a Pietrasanta. E’ successo tutto la sera di Natale: sul posto una volante del commissariato di Forte dei Marmi, insieme al personale della Croce verde ed ai carabinieri di Pietrasanta.

Secondo quanto ricostruito, il 43enne, in stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all'assunzione di alcol, aveva spintonato l'anziano minacciando di ucciderlo. Gli agenti della volante entrati nell'abitazione, hanno trovato il figlio in camera da letto, dove veniva ospitato saltuariamente dal padre. Visto lo stato di alterazione, è stato accompagnato all'ospedale Versilia per le cure del caso. Nella stanza i poliziotti hanno anche ritrovato e sequestrato sei coltelli a serramanico di varie dimensioni, posti sul comodino vicino al letto.