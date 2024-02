Minacce e violenze alla ex. Straniero finisce in cella

Non ha avuto paura, e ha deciso di denunciare l’uomo con cui aveva stretto una relazione sentimentale. Col quale, dopo una frequentazione, aveva deciso di condividere la casa e la vita. I problemi però non hanno tardato a presentarsi. E quella convivenza si è presto trasformata in un incubo, segnata da una gelosia inaccettabile, degenerata in minacce e violenze. Del sentimento che aveva fatto nascere quel legame non era rimasto più niente, il rapporto si è trasformato in una forma di prevaricazione che nulla ha a che fare con l’amore.

Per questo – dopo la querela presentata dalla donna – già lo scorso settembre l’autorità giudiziaria era intervenuta per fermare quel vortice di abusi, consumati tra le mura domestiche, con una serie di provvedimenti a carico dell’uomo – un cittadino originario della Tunisia – tra cui l’affidamento in prova ai servizi sociali. Quel tentativo, però, non è bastato.

Secondo quanto raccolto dai carabinieri, l’uomo avrebbe continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi. Nonostante le disposizioni dell’autorità giudiziaria avrebbe continuato a rivolgere alla donna insulti e minacce. Al punto che lei, nel mese di febbraio, è tornata a rivolgersi alla forze dell’ordine per difendere la propria libertà e per tutelare la sua incolumità. Presentando dunque una nuova querela.

A fronte della denuncia i carabinieri della stazione di Viareggio sono intervenuti tempestivamente, e ciò ha fatto sì che l’autorità giudiziaria, in merito agli atteggiamenti vessatori manifestati anche nel periodo in cui l’uomo era sottoposto all’affidamento in prova dei servizi sociali, disponesse l’interruzione del beneficio e determinando al tempo stesso la traduzione dell’uomo in carcere.

Così i militari, a seguito dell’ordinanza emessa dall’ufficio di sorveglianza di Pisa, hanno proceduto con l’arresto dell’uomo, residente a Roma ma domiciliato a Viareggio, e lo hanno accompagnato in una cella. L’accusa, per lui, è di maltrattamenti e lesioni.

Abusi con cui troppe donne ancora convivono, ma che sempre più donne non intendono più subire. Come testimoniano i dati e le testimonianze, sempre in crescita, raccolte dal centro antiviolenza “L’una per l’altra“.

Red.Viar.