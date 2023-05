Mille sfacettature Questa è Londra

Londra dalle mille sfaccettature

Si potrebbero fare a Londra dieci, cento, mille viaggi ed avere un’esperienza diversa ogni volta e così è stato anche per me, che ho rimesso piede in città dopo qualche anno dalle volte precedenti trovandola come sempre in fermento, mai uguale a se stessa. Samuel Johnson affermava che "quando un uomo è stanco di Londra, è stanco della vita, perché a Londra si trova tutto ciò che la vita può offrire" e in effetti è un viaggio che riempie di stimoli che tracimano dagli occhi e dal cuore.

Bastano pochi minuti per familiarizzare coi mezzi e canticchiare i versi di Morrissey vedendo un double-decker bus, basta quell’intrico di linee colorate dell’Underground per sentirsi parte di una metropoli tentacolare e sfaccettata. Stavolta Londra si è presentata vestita a festa per l’incoronazione di re Carlo III, un tripudio di bandiere appese in ogni dove, di Union Jack stampate su tazze e magliette commemorative, di rossi, bianchi e blu ad adornare ogni singola via più trafficata per ribadire un senso di appartenenza.

Londra è tante città in una, ognuno può scegliere da questo ricco banchetto ciò che più lo aggrada. Dai grandi classici da cartolina – Westminster e un saluto al Big Ben, la trappola per turisti del cambio della guardia, Trafalgar Square e Piccadilly Circus – ai parchi sterminati in cui riprendere fiato, dalla modernità della City che dà le vertigini alla genuinità dei prodotti della tradizione al Borough Market, dove la paella sta accanto al pudding e al riso alla cantonese.

C’è Portobello Road piena di cianfrusaglie dal passato, Camden Town dove tutto è possibile, ci sono le istituzioni culturali come il British Museum e la National Gallery, che espongono gratuitamente capolavori dell’umanità. Dalla parte opposta del Tamigi, sulla sponda che ospita il Globe Theatre di Shakespeare, una full immersion nell’arte contemporanea del Tate Modern arricchisce lo sguardo sulla Londra artistica. Chi ama la street art è nell’East End che deve puntare la bussola: i quartieri di Brick Lane e Shoreditch sono un Eldorado per i graffitari. Epicentro di una vivace vita notturna e di interessanti negozi e mercati vintage, questi quartieri multiculturali e colorati daranno una sfumatura in più al viaggio.