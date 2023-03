Mille alberi in regalo Splendida iniziativa ambientale della Conad creata in via Bartoletti

Conad Nord Ovest ha svolto un’iniziativa concreta di tutela ambientale attraverso la piantumazione di 1.000 alberi nel comune di Viareggio, dodicesima tappa del progetto “Forestiamo insieme l’Italia”. Un’iniziativa avviata nel 2022 dal Consorzio Nazionale Conad in occasione del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione.

L’azienda partecipa attivamente all’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia” attraverso un progetto di tutela ambientale nel comune di Viareggio (LU), in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di decarbonizzazione.

L’area soggetta alla forestazione sorge nei pressi di via Monsignor Enrico Bartoletti dove hanno trovato dimora 1.000 alberi tra cui il leccio e le ginestre, oltre ad altre specie a carattere igrofilo come i pioppi, data la natura alluvionale della piana di Viareggio.

“È con grande piacere che, ancora una volta, insieme a Rete Clima, sosteniamo a Viareggio la dodicesima tappa di questo importante progetto che si pone l’obiettivo di tutelare la neutralità climatica del nostro Paese contribuendo alla diffusione di comportamenti consapevoli e responsabili. – dichiara Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest – L’iniziativa, fondata sugli stessi valori nei quali crediamo e che sono alla base della nostra strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro”, è un segno della gratitudine della nostra azienda verso il proprio territorio e un ponte che ci lega alle nuove generazioni verso un futuro sempre più sostenibile.”

“Siamo orgogliosi di essere parte attiva di un progetto di così grande valore che ci permette di fare un grande regalo al nostro territorio, a testimonianza del nostro costante impegno per la crescita e il benessere della Comunità in cui operiamo. – afferma Alessandro Penco, Direttore Rapporto Soci Toscana di Conad Nord Ovest, insieme ai Soci del territorio – Non posso che confermare, come dimostrato anche in questa circostanza, il valore che riserviamo ad ogni azione quotidiana, affinché la nostra comunità sia guidata verso un futuro più sostenibile. Ringraziamo in particolar modo tutti i nostri clienti che hanno partecipato attivamente all’iniziativa presso i nostri punti di vendita contribuendo in maniera efficace a questo progetto, attraverso l’acquisto di prodotti a marchio Conad.”

Paolo Viganò, Fondatore e Presidente di Rete Clima, afferma: “siamo felici di essere a fianco di CONAD nel loro viaggio sulla sostenibilità ambientale che si rinnova con questa nuova tappa, questo percorso è fatto di azioni concrete, come quella di creare qui a Viareggio un nuovo bosco urbano di 1000 piante che contribuirà a tutelare il territorio e migliorare la biodiversità”.

L’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia” è parte della campagna “Foresta Italia”, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e prevede entro il 2023 la piantumazione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale - mille in ciascuna regione – grazie al prezioso aiuto delle Cooperative, dei Soci e dei clienti i quali hanno partecipato alla campagna di forestazione nei punti vendita lungo tutto il territorio nazionale attraverso l’acquisto di prodotti a marchio Conad.

Le attività di forestazione rientrano nella strategia concreta di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il Futuro”, basata su tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio. Ed è dagli alberi che può venire un contributo decisivo per ridurre l’anidride carbonica accusata di provocare il surriscaldamento globale.