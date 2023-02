Milano-Viareggio andata e ritorno Un tour ogni volta che c’è il corso

Sono artisti, sono giovani, hanno però già della gavetta alle spalle ed hanno quella giusta ‘pazzia’, per mollare un qualcosa di sicuro e cercare l’azzardo verso un mondo nuovo, ma che li affascina terribilmente. Viareggio è la meta del loro viaggio artistico-lavorativo. Simone Zingaretti viene da Palombara Sabina, in provincia di Roma, ed è il tuttofare nel team Cinquini-Cirri. "Nel nostro Carnevale - racconta Simone – curo tutto della costruzione: dall’idea, alla progettazione e fino alla realizzazione. Qui a Viareggio rifinisco, ma sono qui per migliorarmi". Tatuatore di professione, da dicembre si è trasferito qua, "al Campo d’Aviazione", per restarci fino alla fine di febbraio. "Poi chissà – assicura – anche perché ho in mente di presentare un mio bozzetto per una Maschera Isolata. Ringrazio la famiglia Cinquini-Cirri per l’occasione che mi sta dando ed in particolare Umberto, perché è stato lui a darmi la spinta per venire qua". Raffaele Morvillo viene da Termini di Massa Luprense vicino Sorrento. "A casa progetto, faccio piccola carpenteria, coloro e modello – dettaglia –. Qui invece sono un autentico jolly, disposto a fare qualsiasi cosa possa essere utile". Raffaele si è trasferito a Pisa ad agosto con l’intento di recarsi in Cittadella per trovare la sua opportunità. "Opportunità che mi ha concesso Priscilla Borri, che ringrazio enormemente perché lavorare per il Carnevale di Viareggio è un sogno che si realizza. Adesso che ci sono non penso minimamente di tornarmene via". Scontato quindi un pensiero al 2024. "Presenterò un progetto per una Isolata" assicura. Gabriele Columba detto ‘Pisapia’, invece non presenterà una propria Isolata per il 2024, ma resterà al fianco di Jacopo Allegrucci "orgogliosamente dal 2015", per ricoprire il ruolo di responsabile del mixer e delle luci della costruzione: "Faccio l’elettricista a Milano ma frequento Viareggio dal 2002. Quando venivo in estate, invece che andare in spiaggia, correvo in Cittadella e così, alla fine, ho conosciuto Jacopo e tutta la sua straordinaria squadra". Gabriele fa regolarmente Milano-Viareggio andata-ritorno senza fatica alcuna, quasi come la bidella di Napoli. "Magari alla lunga un po’ di stanchezza si accumula - ammette -, ma è talmente tanta l’adrenalina che mi spinge a venire qui che non sento fatica. Lo spettacolo che ti sa offrire la Passeggiata con i carri è straordinario".

Sergio Iacopetti