Migranti e guerre nella “Guernika“ Inaugurato il murale di Tano Pisano

Dai migranti alle violenze sui minori, dalle guerre al traffico d’armi. Ci sono gli tutti gli orrori del nostri tempi ne “La mia Guernika“, opera che l’artista siciliano Tano Pisano, cittadino onorario di Pietrasanta, ha inaugurato in via Sant’Agostino, lungo la parete esterna del chiostro, alla presenza del sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti. Il murale, che sarà esposto fino al 24 settembre, non a caso è un omaggio di Pisano a Pablo Picasso a 50 anni dalla sua scomparsa ed è stato dipinto su 12 pannelli di plexiglas per un totale di sei metri di larghezza e due di altezza. "La mia versione di ’Guernica’ – spiega Pisano – è legata alla mia visita di tre mesi fa a Mougins, in Francia, dov’è morto Picasso e dove l’anno prossimo farò una grande mostra".