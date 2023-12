Micol Ronchi: “Non abbiamo ancora trovato mia sorella Anastasia”

Viareggio, 18 dicembre 2023 – Non ci sono ancora notizie di Anastasia, la sedicenne sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi scomparsa a Pavia lo scorso 13 dicembre e avvistata in Toscana negli ultimi giorni, più precisamente a Viareggio, città da dove si era trasferita in Lombardia poco meno di un mese fa.

«Non abbiamo ancora trovato Anastasia» ha aggiornato la sorella in una storia Instagram, sottolineando che «potrebbe essere tornata in Lombardia, per essere precisi potrebbe essere a Monza» e rilanciando l'appello a contattare le forze dell'ordine in caso di avvistamento. Più che vere segnalazioni, però, come ha spiegato Micol Ronchi, si tratta perlopiù di «pettegolezzi tra i ragazzi». Anastasia inizialmente era stata avvistata a Binasco, nel milanese. Poi nella stazione di Genova Brignole da dove sarebbe partita per la Toscana.