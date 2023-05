Michele sulla Pania Giovane disabile in vetta con la scalata in barella

Ha gli occhi lucidi quando inizia a salire per la cresta della montagna. Michele Corfini, 32 anni del Marzocchino, ha realizzato un altro suo sogno da appassionato di altitudini: è arrivato fino alla Pania della Croce. Una traguardo non da poco per il giovane laureato, disabile dalla nascita, che lo scorso anno è stato protagonista di una generosa campagna di crowfunding lanciata dagli ex compagni di classe per acquistare una joelette elettrica da trekking utile a permettergli di esplorare le altitudini. Quei 7600 euro sono stati messi insieme a tempo record e a ottobre è arrivato il mezzo elettrico, dopo tante escursioni che Michele ha fatto contando su una carrozzina manuale e sullo sforzo degli amici che lo trasportavano sollevandolo fino dove era possibile, regalandogli l’emozione di arrivare sul Monte Croce.

Stavolta il traguardo è stato ancora più ambizioso grazie ad una macchina organizzativa che non ha trascurato alcun dettaglio. Infatti i 10 amici, affiancati da 25 operatori, sono partiti alle 5 del mattino da Querceta per l’avventura: Michele con la nuova carrozzina elettrica (donata all’associazione I Raggi di Belen per consentire l’accessibilità a tutti gli amanti della montagna) ha potuto raggiungere il Rifugio Rossi dato che sentieri e camminamenti lo rendevano possibile. Poi però per arrivare alla vetta della Pania è stata utilizzata una barella da soccorso professionale di ultima generazione e per lo spostamento nella massima sicurezza ci hanno pensato gli alpinisti della ProRock Outdoor sponsorizzati da Bvlg che hanno provveduto all’ancoraggio e al sollevamento con funi del mezzo, contando anche sulla presenza del Cai di Viareggio. Un’organizzazione che ha funzionato alla perfezione tanto che Michele Corfini è arrivato, ad un anno esatto dall’esperienza sul Monte Croce, a toccare la vetta della Pania. Ed è stato adagiato su quella distesa di verde ad ammirare la grande croce che è per ogni appassionato di montagna un ambizioso traguardo. "Sono state 14 ore di escursione – racconta Guglielmo Landi, uno degli amici che ha sempre sostenuto Michele nel suo amore per le altitudini – ma non potrò dimenticare gli occhi lucidi di Michele e la sua trepidazione via via che veniva sollevato per la cresta. Tra l’altro ad aprile si è tenuto un corso di Sentieri di Felicità per formare sull’utilizzo della joelette e sull’approccio del trasportato". Soddisfatto anche il sindaco Lorenzo Alessandrini: "L’energia di questo ragazzo e la generosità degli amici devono essere un esempio virtuoso"

Francesca Navari