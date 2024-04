Michele Cosci. Cose che non sono e lo sono sempre

PIETRASANTA

Nella vita ci sono oggetti, ricordi, sensazioni che che ci accompagnano nella nostra esistenza. Quasi sullo sfondo, eppure centrale tanto da diventare cose per sempre. E proprio a queste “cose“ è dedicata la mostra di Michele Cosci dal titolo, appunto, “Cose che non furono mai, ma sono sempre” che sarà inaugurata venerdì prossimo 12 aprile (e che resterà aperta sino al 19 maggio) allo Spazio Arte di Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana. La mostra offre uno sguardo approfondito sul lavoro di Michele Cosci, che parte dai racconti mitologici per fare risuonare le fragilità di tutti noi. Nel mito troviamo debolezze, piacere, dolore, violenza. Leggendo queste storie senza tempo ognuno può cogliere aspetti che gli sono propri, elaborando quanto arriva dalla narrazione in modo del tutto personale. Può

capitare spesso che il messaggio dell’artista non sia necessariamente quello che fa breccia e

lo spettatore o il lettore si facciano interpreti originali di ciò che vedono o leggono, cogliendo sfumature che l’autore non ha intenzionalmente inserito. Questa è la fascinazione del percorso artistico a tema mitologico di Cosci: l’indubbia polivalenza semantica.

La mostra di Cosci è la sesta di una serie di iniziative dedicate agli artisti del territorio apuo-versiliese sotto la direzione artistica di Fabiola Manfredi e con il coordinamento di Mutua BVLG, che si inserisce nel ruolo operativo di progettazione e di realizzazione delle fasi della mostra.

Sarà possibile visitare la mostra (ad ingresso gratuito) allo Spazio Arte della BVLG (Via del Marzocco 67 – Via Mazzini 80 Pietrasanta) dal martedì alla domenica dalle 16 alle 20. Aperture straordinarie: giovedì 25 aprile, mercoledì 1 maggio.