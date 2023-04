Michela Arcangioli, volontaria attiva nel sociale "Ho scelto di impegnarmi per un futuro migliore"

Michela Arcangioli ci racconta la sua esperienza volontaria di “Libera“.

Perché hai deciso di far parte di Libera?

"Sentivo l’esigenza di impegnarmi per contribuire ad una società più giusta e ho pensato che i

principi di Libera fossero affini al mio modo di vedere il mondo".

Di che cosa ti occupi?

"Nel nostro presidio tutti fanno tutto: progettiamo insieme le iniziative nelle Scuole, ci occupiamo dei contenuti e delle attività del doposcuola-Casa Libera, promuoviamo progetti culturali e sociali e da quest’anno, organizzeremo il primo campo estivo di Libera a Viareggio".

Dove si svolgeranno i campi estivi? A chi sono rivolti?

"Si svolgeranno in locali, talvolta confiscati alla mafia, ma anche nelle associazioni che collaborano con noi. Gli alloggi varieranno in base al tipo di campo e saranno divisi per età. Le attività dureranno una settimana e si unirà il lavoro manuale ai temi dell’antimafia e dell’educazione civica, oltre a incontri con testimoni di giustizia eo parenti delle vittime".

Siete soddisfatti dei riscontri che avete dai giovani?

"Si, siamo molto soddisfatti del nostro lavoro. Non possiamo sapere come sarebbe stata la vita di questi ragazzi se non avessero incontrato “Libera”, ma siamo comunque molto felici di averli conosciuti e di essere cresciuti insieme a loro".