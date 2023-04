Miccio Canterino, che passione Stasera si elegge il vincitore

E’ Antonio Maggio per il Ponte il grande favorito per la vittoria nella 64esima edizione del “Miccio Canterino”, tornato dopo 4 anni al Palasport del Forte e che avrà stasera (per la finalissima, per la quale i biglietti sono esauriti) un ospite davvero speciale. Ossia il giovanissimo massese 22enne Samuele Ceccarelli, velocista italiano e campione europeo dei 60 metri piani indoor a Instanbul 2023, che è allenato da Marco Del Medico (contradaiolo doc del Palio) al campo sportivo sulla via di scorrimento a Pietrasanta. La Pro Loco gli consegnerà una targa al merito sportivo. La grande sorpresa potrebbe arrivare dalla Cervia con Eliza G e da Alice Spinelli per la Madonnina.

In un palazzetto gremito di persone, bandiere, striscioni, tra cori e tamburi, palloncini e drappi delle 8 contrade, sono state presentate ieri e giovedì sera le 8 canzoni in gara. A dirigere lo spettacolo è il duo composto dall’attrice e cantante Manuela Bollani (che ha partecipato al Palio nel 2009 con una canzone scritta dallo Sugar Man della Versilia Marco Macchiarini) e dallo showman quercetano Lorenzo Silicani. Dopo il commovente inizio giovedì con un video con le foto del Palio fraseggiato che ha ripreso parole di Bowie (”noi possiamo essere eroi, anche solo per un giorno”) si è andati avanti con Silicani che ha trasformato il Palazzetto nell’Ombelico del mondo, cantando, suonando e facendo ballare tutti il tormentone di Jovanotti. “E’ uno spettacolo, finalmente ho risentito il calore di tutti – ha tuonato il presidente della Pro Loco Gianluca Ceragioli – e un grazie va ai volontari per tutto questo”. Poi sono state presentate le 8 miss, che si contenderanno a luglio la corona detenuta da Giada Pieraccini: Aurora Lossi (Cervia), Asia Germelli (Lucertola), Chiara Luisi (Madonnina), Anna Stefani (Quercia), Camilla Sarti (Ponte), Alessia Cagnazzo (Leon D’Oro), Althea Focacci (Ranocchio) e Laura Farusi (Pozzo).

Dopo il Premio Alessandrini e la finalissima di stasera, i prossimi appuntamenti legati al Palio proseguiranno domenica 16 aprile con i Giochi di bandiera (under 16), domenica 23 aprile con la 55a Staffetta e domenica 7 maggio sarà il gran giorno del Palio al Buon Riposo di Pozzi. Il 20 e il 21 maggio seguirà la 44esima edizione dei Giochi di bandiera assoluti, dal 12 giugno al 15 luglio si svolgerà il 50° torneo di calcio delle contrade e gran chiusura con la 22esima edizione di Miss Palio a luglio.

Dario Pecchia