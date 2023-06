"Mi sono salvato dall’infarto" E si iscrive al corso per l’uso del dae

La sua vita è rimasta appesa a pochi, preziosi, secondi. Quelli in cui sua moglie si è accorta che non si svegliava, quel provvidenziale massaggio cardiaco praticato dai familiari e l’intervento tempestivo dei soccorsi.

La sua storia Stefano Carducci, 54 anni dipendente amministrativo all’ospedale Versilia, l’ha raccontata al corso per l’utilizzo del dae, promosso dal Comune alla Croce Bianca, a cui lui stesso ha partecipato per conseguire l’abilitazione "proprio perchè – evidenzia – so sulla mia pelle quanto è importante un’azione rapida". "Sono sempre stato uno sportivo – racconta – e non ho mai avuto problemi di cuore. La mattina del 25 aprile mia moglie si è accorta che non mi svegliavo e ha sentito dei rantoli. Per combinazione era a casa pure mio figlio di 28 anni che vive a Empoli. Hanno intuito la drammaticità del momento e mi hanno praticato il massaggio cardiaco allertando i soccorsi. E’ arrivata la Croce Bianca, sono stato portato al Noa e all’Opa, sottoposto a intervento. Fino al 2 maggio sono rimasto in rianimazione e dopo la riabilitazione il 16 maggio sono tornato a casa".

"Quando l’assessore Stefano Pellegrini mi ha detto che voleva promuovere corsi per l’uso del dae – aggiunge Carducci – ho pensato di iscrivermi. Alla prima lezione teorica ho raccontato la mia storia e mi ha commosso la forte attenzione dei compagni di corso. Per me quei volontari sono stati angeli custodi e ho capito l’importanza della tempestività. Dobbiamo sapere come intervenire perchè la mia storia insegna che può capitare a tutti: per la mia età e per l’assenza di pregresse avvisaglie non avrei mai pensato di essere colpito da infarto". Il prossimo corso di uso dae si terrà a luglio, in data ancora da definire. Gli interessati possono scrivere a [email protected]

Francesca Navari