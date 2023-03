"Mettere veicoli nella piazza è decoro?"

"Solo scelte indecorose per piazza Carducci". Seravezza progressista torna a contestare gli interventi messi in atto nella piazza. "Discutibile il concetto di decoro che anima l’assessore Bernardi e la giunta – sostiene – e gli ultimi due casi sono clamorosi. Si chiama decoro lo spruzzare con acqua ad alta pressione i monumenti di marmo, quando per il senso comune questo è un atto di danneggiamento di un’opera d’arte; e si chiama decoro trasformare un terzo di piazza pedonale in un parcheggio. La devastazione volontaria di piazza Carducci da parte dell’attuale amministrazione comunale è iniziata subito dopo il suo insediamento, quando la polizia municipale l’ha abbandonata alla quotidiana occupazione abusiva di autovetture a cui nessuna autorità ha messo i freni. Chiediamo all’assessore e al comandante della municipale quante multe sono state comminate e quante rimozioni sono state eseguite negli ultimi due anni, visto che Bernardi fa riferimento agli ultimi due anni come periodo del degrado. Ed oggi si opprime il Monumento ai Caduti autorizzando la ripresa, stile anni Novanta, dei parcheggi delle auto che ne impediscono la vista e ne infangano la memoria"