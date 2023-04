Meteo: "solicello" sulla Versilia

Eventi, manifestazioni, arte, cultura. Si può inventare di tutto. Poi però se c’è il sole e fa caldo il mare attira, altrimenti le Pievi delle colline o il Museo della cartapesta e la Glipsoteca di Pietrasanta non possono competere, in un ponte pasquale, con Ilaria del Carretto o il David di Michelangelo. Come 100 anni fa il turismo balneare vuole il bel tempo. E invece in questi giorni le temperature minime sono scese quasi sotto la media dello scorso inverno.

Ovvio che gli albergatori, e i possibili clienti che arrivano da distanze medio piccole (i turisti di vicinato) guardino le previsioni meteo prima di prenotare. Il sito 3B meteo annuncia da venerdì a lunedì temperature massime tra 13 a 15 gradi, e minime tra 4 e 11 gradi. Sole pieno venerdì, alternanza di nuvole sabato, velature per Pasqua e rare gocce di pioggia Lunedì dell’Angelo. Non sono proprio condizioni ottimali. E se farà freddino anche nel mezzo del giorno, il cielo potrebbe creare problemi anche a bagni e ristoranti che a pranzo apparecchiano all’aperto.

Il minor aumento di presenze balneari stimato dalla Regione però si spiega anche con un altro meccanismo: col Covid la Versilia ha guadagnato presenze, le città d’arte ne hanno perse. Ora un aumento piccolo indica che i numeri balneari erano già alti anche in passato.

b.n.