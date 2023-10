Meteo: scuole in montagna chiuse. Nuovo provvedimento dei sindaci

Allerta meteo: anche oggi (è accaduto il 19 ottobre scorso) chiuse tutte le scuole della montagna oltre al Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna. I sindaci di Seravezza e Stazzema si sono confrontati sulle previste condizioni metereologiche coordinandosi nella scelta della massima protezione delle persone visto che la Regione nella tarda mattinata di ieri ha emanato una allerta per avverse condizioni meteo con codice arancio fino alla mezzanotte di oggi con previsione di temporali forti e vento. A Stazzema è prevista pertanto la chiusura dell’istituto comprensivo di Pontestazzemese, del centro diurno di Pontestazzemese e anche del Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana" dal momento che "negli ultimi anni – recita l’ordinanza del sindaco Maurizio Verona – si sono viste con maggior frequenza piogge intense tali da poter far insorgere frane e caduta di alberi sulla viabilità pubblica e quindi di creare un pericolo per gli utenti della strada e soprattutto per gli scuolabus".

Sulla stessa linea il provvedimento sottoscritto dal primo cittadino di Seravezza, Lorenzo Alessandrini, che ha ordinato la

"sospensione per tutta la giornata del servizio scuolabus comunale per le frazioni di Ruosina, Giustagnana, Minazzana, Basati, Cerreta Sant’Antonio, Fabbiano, Azzano, Malbacco e Riomagno e la completa chiusura dell’attività didattica del plesso della scuola dell’infanzia Salvatori di Basati (negli altri plessi pertanto le lezioni si terranno regolarmente ma i genitori dovranno accompagnare autonomamente i figli). "Si tratta – evidenzia il provvedimento – di un ulteriore evento significativo all’inizio della stagione autunnale 2023-2024 con la previsione di forti piogge e vento che potrebbero causare pericolo per caduta piante e smottamenti soprattutto nelle frazioni montane il cui territorio per la particolare natura geologica risulta esposto ad un rischio idraulico ed idrogeologico elevato e molto elevato soprattutto in caso di piogge intense che, oltretutto, si stanno protraendo sia pure con brevi pause dal 19 ottobre con possibili rischi alla circolazione e pericolo per la incolumità delle persone"

Francesca Navari