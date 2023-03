Metato Lavori di miglioria al sentiero che parte da Summonti

Il Comune continua a operare per migliorare la viabilità dei sentieri montani, una delle principali attrazioni turistiche del territorio, soprattutto in bassa stagione. "Nei giorni scorsi, è stata migliorata, in opera naturalistica, la parte iniziale del sentiero che da località Summonti arriva al paese di Metato", si legge in una nota del Comune. Nello specifico, "sono stati creati dei gradoni con pali di sostegno – si legge ancora –, oltre alla manutenzione e al ripristino del terreno con materiale stabilizzato che concorrerà alla sicurezza di chi percorrerà il sentiero". L’intervento sul sentiero è stato eseguito direttamente dagli operai del Comune. Insomma, un’altra operazione nell’ottica di rendere sempre più fruibile e appetibile il vasto patrimonio naturalistico di cui godono le colline e le montagne camaioresi, meta di un sempre maggiore numero di turisti provenienti anche dalle zone extra-versiliesi.