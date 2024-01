Messa per la pace: officia padre Giustino

Una messa per invocare la pace: domenica alle 15 nella chiesa di Santa’Anna verrà officiata la tradizionale messa dell’Associazione Martiri a ricordo e suffragio degli associati. Il programma del pomeriggio prevede alle 15 santa messa celebrata da padre Giustino con la quale, nella attuale situazione di conflitto internazionale e guerra aperta in molte zone del mondo, si svuole a gran voce invocare Pace!!! Alle 15.45 il presidente della associazione Umberto Mancini illustrerà le attività che hanno caratterizzato la vista sociale dell’anno appena trascorso e le prossime sfide. Alle 16.15 ci sarà un momento per ritrovarsi con una tazza di cioccolato caldo e nel reciproco scambio di saluti: sarà l’occasione per rinnovare intenzioni e impegni.