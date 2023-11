Mese Pucciniano. Valanga di concerti e grandi manifestazioni. Eventi anche in Versilia

S’avvicina il centenario della morte di Giacomo Puccini e la Fondazione lirica moltiplica gli appuntamenti del Mese Pucciniano unendovi l’anniversario della nascita di Galileo Chini. Il 22 dicembre, Puccini Day, saranno in vendita i biglietti della stagione estiva a metà presso. Il 29 novembre, data del decesso del Maestro, deposizione della corona alla scultura del Belvedere e ’omaggio alla tomba: appuntamento alle 11 per consentire la partecipazione delle scolaresche.

Quest’anno però gli eventi iniziano in anticipo sulla data canonica, perché partecipa anche la Fondazione Simonetta Puccini che gestisce la villa mausoleo a Torre del Lago. Auditorium Simonetta Puccini (25.11, alle 16.30: “E sogno la voce profonda…”, arie da camera e pianoforte solo con Abramo Rosalen e Silvia Gasperini, ingresso libero. Piazzale Belvedere (29.11 alle 11) commemorazione con la Corale Giacomo Puccini. Gamc (29.11 alle 16) “Conoscere Puccini: stati generali delle istituzioni pucciniane“, seminario di Studi musicologici per la conservazione del patrimonio del Maestro. Auditorium Enrico Caruso (1.12 alle 18): Orchestra Stradivari di Pistoia, pianista solista, Alice Michahelles, con musiche di Mozart, Rossini, Donizetti, Shostakovich. Gamc (2.12 alle 12) Prologo dello spettacolo “Sogni d’Oriente, Giacomo Puccini e Galileo Chini“ che va in scena alle 18 all’Auditorium Caruso (narratore Simone Dini Gandini, Valentina Boi soprano, Vladimir Reutov tenore, attori della compagnia teatrale Res9 Eleonora Pucci, Alessio Luca Bartelloni, Filippo Fantoni; Elisa Montipò, piano. Museo Puccini, (2.12 ore 16) “Chini a casa Puccini“, visita guidata e gratuita organizzata da Fondazione Simonetta Puccini. Chiesa Ss. Annunziata (8.12 alle 18) Concerto lirico di musiche sacre con Marina Nackebiya, Manuel Pierattelli e Chiara Mariani. S.Maria Lauretana a Querceta (9.12 alle 21.15) in collaborazione con il Comune di Seravezza Concerto lirico pucciniano con Marina Nackebiya, Manuel Pierattelli e Michi Takasaki. Auditorium Cauruso (9.12 alle 18) Concerto Lirico con Alida Berti e Silvia Gasperini. Auditorium Simonetta Puccini (9.12 alle 15) presentazione di “Riccardo Schnabl Rossi - Un perugino dal respiro internazionale custode dei segreti di Puccini“ di Elena Ciaffoloni - Ed. Il Formichiere: Fabrizio Moschini dialogherà con l’autrice. - Carrara Teatro degli Animosi (10.12): Omaggio a Maria Callas, Concerto Lirico promosso dall’associazione “Amici della lirica di Carrara” con l’Orchestra Festival Puccini diretta da Daniele Agiman. 18 Auditorium Enrico Caruso (16.12 alle 18): “Puccini incontra… Il Piccolo Spazzacamino di Benjamin Britten”, con la partecipazione degli allievi dell’Associazione Accademia delle Muse, Scuola di Musica & Musicoterapia “Susanna Altemura”.

Auditorium Simonetta Puccini (17.12 alle 16,30): presentazione del libro su Rosetta Pampanini di Lisa Domenici. Duomo SS. Lorenzo e Barbara di Seravezza (20.12 alle 21,15) Concerto lirico con Claudia Belluomini, , Alessandro Fantoni e Elisa Montipò. Auditorium Enrico Caruso (22.12 alle 18): Cerimonia di consegna del 55° Premio Puccini, Concerto lirico-sinfonico dell’Orchestra del Festival, aperitivo “Buon compleanno Maestro” al Caffè Momus. Il 1° gennaio si terrà il concerto di Capodanno con l’Orchestra del Festival Puccini diretta da Giuseppe Lanzetta.

Chiesa di San Giuseppe Torre del Lago (3.1 alle 18): concerto festoso a 120 anni dalle nozze tra Elvira Bonturi e Giacomo Puccini, Messa di Gloria a 4 voci (riduzione per pianoforte) col Coro del Festival Puccini direttore da Roberto Ardigò e il Coro delle voci bianche del Festival diretto da Viviana Apicella e Chiara Mariani e al pianoforte Elisa Montipò.