Mercurio nei terreni dell’ex discarica. "Va rimossa e smaltita"

I metalli pesanti, in primis il mercurio, abbondano nel terreno dell’ex discarica di Rezzaio, di fronte alla chiesa parrocchiale di Valdicastello. Il responso è arrivato da una tesi di laurea all’università di Pisa. Tutto questo mentre è in corso il terzo intervento, da parte del Comune e finanziato dalla Regione con fondi Pnrr, per mettere in sicurezza i ribattezzati "gradoni della vergogna". "Come per la bonifica di tutto il sito di Rezzaio – spiega l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – stiamo eseguendo le prescrizioni impartite dalla Regione. In questo terzo tentativo è stato riportato molto più terreno, dato che in precedenza a causa della sua alcalinità la vegetazione durava poco. Seguiamo una procedura diversa e più onerosa, inclusa la scelta di piante più adatte. Inoltre la Regione ha indetto un’apposita conferenza dei servizi e pertanto se dovesse emergere, spero di no, la necessità di un nuovo intervento, lo faremo".

Sui lavori in corso interviene Luigi Pelliccioni, presidente del Comitato tallio Valdicastello. "A livello estetico è apprezzabile – dice – ma nella sostanza non cambia niente. I dubbi restano: da una tesi di laurea al dipartimento di scienze della terra di Pisa è emerso che i lavori precedenti non hanno dato risultati in quanto lo strato superficiale del terreno era contaminato da vapori di mercurio, che è cancerogeno. Senza contare gli altri metalli pesanti. La discarica va tolta e conferita in un sito autorizzato, perché si trova nel centro del paese. Allora sì che sarà fatto un bel lavoro: ora è un palliativo su cui il Comune, come al solito, non ci ha fornito alcuna comunicazione".

Daniele Masseglia