Merce falsa nel camion Indagini e maxi multa

Comincia la stagione. E pure i sequestri di merce contraffatta da parte della polizia municipale. Nel corso dell’attività mirata alla sicurezza della spiaggia, al bagno Flora di Levante è stato fermato un pachistano, regolare sul territorio italiano, a cui sono stati sequestati 59 foulard tipo “pashmine multicolore”: l’uomo è stato multato per 500 euro poiché, pur in possesso di licenza per commercio itinerante, la effettuava in zona non consentita, cioè il demanio marittimo. Nella mattinata di domenica, in coincidenza con il mercato festivo, nuovo blitz dei vigili, stavolta una coppia di agenti della polizia municipale ha trovato merce occultata all’interno di un furgone parcheggiato in prossimità della piazza Marconi, consistente in borse, cinture, portafogli, recanti marchi di note griffe della moda che per modalità di detenzione destava il sospetto di essere in realtà frutto di contraffazione. È così scattato il sequestro penale per sottoporla all’esame da parte di periti incaricati dalle stesse marche raffigurate, e a redigere informativa di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, allo stato a carico di ignoti. Tuttavia le indagini proseguono, anche attraverso l’esame delle telecamere di videosorveglianza cittadina, al fine di identificare le responsabilità in capo al proprietario del mezzo. La polizia municipale ricorda anche che la legge sanziona, con una multa pari a 200 euro l’acquirente finale che acquista o accetta a qualsiasi titolo, senza averne prima accertata la legittima provenienza.