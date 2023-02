Mercato itinerante, il Consorzio: "Ci facciano lavorare la domenica"

"Perchè il Comune non permette agli oltre 200 ambulanti del mercato del mercoledì di poter operare in piazza Marconi anche la domenica?". E’ una delle proposte che pone sul tavolo del confronto Alessandro Mattei, presidente del consorzio Il mercatino da Forte dei Marmi che vuole trovare un punto di incontro con l’assessore al commercio Massimo Lucchesi che ha (neppure troppo velatamente) dichiarato guerra agli ambulanti che portano in tutta Italia il nome del mercato di Forte dei Marmi "che è solo uno: quello che si svolge in piazza Marconi" è la ferma posizione dell’amministrazione comunale. "E’ vero – certifica Mattei, affiancato dall’avvocato Gianni Assirelli – che esistono consorzi fasulli che non hanno nulla a che fare con Forte ma che ne pubblicizzano il nome senza averne diritto. L’amministrazione dovrebbe controllare queste situazioni che veramente creano danno, non certo gli spostamenti del nostro consorzio, visto che lavoriamo legittimamente e abbiamo un marchio registrato nel 2012, quindi oltretutto precedentemente al Comune che ha provveduto nel 2016. Proponiamo al sindaco e all’assessore di allearci visto che noi veicoliamo con i nostri operatori il nome di Forte dei Marmi in 100 città italiane: non siamo un nemico, bensì uno strumento straordinario per promuovere la stagione turistica anche perchè il nostro consorzio in ogni piazza fa sempre una massiccia campagna pubblicitaria su giornali e radio intercettando così potenziali turisti. Non abbiamo banchi di cinesi, ma tutti ambilanti con licenza per operare in piazza Marconi o per Sant’Ermete. Altrimenti – aggiunge il presidente Alessandro Mattei – se davvero il Comune non vuole più che ci spostiamo in altre località, perchè non permette agli oltre 200 operatori di fare in piazza Marconi anche il mercato della domenica, attualmente riservato solo a 56 posteggi? Noi chiediamo solo di poter lavorare e se si profilasse la possibilità di rimanere al Forte anche per i festivi, non ci penseremmo neppure di spostarci altrove. Tra l’altro, tengo a precisare – conclude – che noi del consorzio ovunque ci spostiamo facciamo sempre presente che il vero mercato è quello, bellissimo e circolare, che si svolge qui"

Francesca Navari