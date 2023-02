"Mercato doppio? Manderebbe in tilt il paese"

FORTE DEI MARMI

"Il mercato in versione completa anche la domenica? Non se ne parla nemmeno". Secca la posizione dell’assessore al commercio Massimo Lucchesi, dopo che il presidente del consorzio Il mercatino da Forte dei Marmi, Alessandro Mattei, ha lanciato la proposta di permettere ai 226 operatori del mercoledì di replicare anche la domenica, così da arginare l’annosa questione dei banchi ’itineranti’ che portano in giro per l’Italia il nome di Forte dei Marmi. "Caricare la piazza Marconi di oltre 200 ambulanti due volte a settimana significherebbe mettere in crisi il sistema paese – motiva Lucchesi – non solo dal punto di vista della viabilità ma anche commerciale: gli operatori pensano davvero che si possano raddoppiare i potenziali clienti proponendo la stessa merce a distanza di così pochi giorni? E ci sarebbe davvero un beneficio anche per bar, negozi e per i residenti del centro? Ricordo che abbiamo promosso un mercato straordinario a Natale per quattro domeniche con 160 banchi, ad aprile poi tornerà l’edizione stagionale festiva con i consueti 56 banchi. Il mercato viene già favorito eccome dall’amministrazione comunale, basta e avanza. E continueremo a informare i Comuni che ospiteranno gli ambulanti itineranti – aggiunge Lucchesi – sul fatto che il vero appuntamento che può fregiarsi del nome ’Forte dei Marmi’ è quello che si svolge da noi".

Intanto giovedì gli operatori del mercato si sono messi di buona lena a ripulire tutta la piazza, loro luogo di lavoro, dando esempio di attenzione e cura nei confronti del paese. Su richiesta espressa dell’ufficio commercio si sono infatti resi subito disponibili, stringendo un’intesa con il Comune, in accordo con l’ufficio lavori pubblici, per ripristinare a loro spese il terreno a seguito di particolari eventi atmosferici che hanno reso la parte della pineta assai dissestata. Dopo aver fatto arrivare un camion – che in tre viaggi ha scaricato un totale circa una tonnellata e trenta quintali di terra – pala alla mano gli operatori hanno personalmente risistemato tutta l’area con grande attenzione e pazienza. "Ci tengo davvero a ringraziarli – aggiunge l’assessore Massimo Lucchesi – hanno risposto al mio appello con entusiasmo a conferma del rispetto che nutrono per il loro luogo di lavoro, che come tutti noi cittadini e amministratori, amano e intendono tutelare per il bene di tutti".

Francesca Navari