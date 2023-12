Mercato di Natale. Oggi iniziativa al via

A causa delle condizione meteo, l’inaugurazione del Natele al Forte 2023, prevista per ieri, con il brindisi di auguri a cura della Compagnia della Vela insieme all’Unione Proprietari Bagni è rinviata a venerdì 8 dicembre sempre dalle 17. Oggi invece inaugura il mercato natalizio in piazza Marconi. L’evento “Fortemente Natale”, organizzato dalla Cna, si rinnova per il quinto anno consecutivo per quattro domeniche (3,10,17,24 dicembre) con ben 150

banchi. "La risposta degli operatori del settore – dice Cristina Lorenzini della Cna – è

stata più che positiva e ci aspettiamo che il mercato venga apprezzato"