Mercatino di Natale sarà in piazza Dante

Maurizio Sacconi
Viareggio
17 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
Si attende la conclusione della stagione balneare e già il Comune ha le idee chiare sulla programmazione di Natale, tra mercatini, pista di pattinaggio e illuminazione. Approvate infatti le linee guida per il programma del "Natale al Forte 2025" che si articolerà dal 29 novembre al 6 gennaio con illuminazione delle strade e delle piazze, animazione laboratori per bambini all’interno del Fortino, mercatino di Natale dal 29 novembre al 26 dicembre, animazioni ed eventi in centro e nelle frazioni, installazione della pista di pattinaggio su ghiaccio, concerto di fine anno in piazza Garibaldi il 31 dicembre.

La programmazione turistica e culturale dovrà essere realizzata anche quest’anno in modo coordinato con la Fondazione Villa Bertelli. In particolare il mercatino, in collaborazione con l’associazione Forte forte tutto l’anno, a partire dal 29 novembre, sarà concentrato in piazza Dante, prevedendo per la stessa piazza una illuminazione natalizia, ulteriore a quella già aggiudicata con procedura ad evidenza pubblica, e prevedendo altresì un allestimento scenografico in piazza Garibaldi che costituisca oltre che un abbellimento della piazza stessa anche un invito a prendere parte al mercatino in piazza Dante.

Pertanto l’edizione del mercato dell’antiquariato del 13 e 14 dicembre sarà dirottata in via Mazzini. Al Fortino tornerà il tradizionale “Regno di Babbo Natale”, rassegna di attività laboratoriali, eventi e manifestazioni destinati ai bambini fino agli 11 anni di età, mentre in Pineta Tarabella ci sarà la pista di pattinaggio per ragazzi e adulti.

Fra.Na.

© Riproduzione riservata

