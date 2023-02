Mercatino della Coldiretti Raffica di multe e polemiche

Polemiche ieri al mercatino della Coldiretti per i parcheggi: elevate alcune multe alle auto in sosta. Trasferito di recente da piazza Romboni al largo Maria Assunta Marchetti, vicino a Fuor di Porta, il mercato del sabato ha purtroppo perduto già qualche banco. Ma ieri il problema annoso dei parcheggi è venuto alla ribalta in pieno: i posti auto vicini sono scarsissimi e soprattutto dovrebbero essere occupati dai mezzi dei coltivatori che espongono la merce nella piazza. Esiste infatti un cartello che vieta la sosta alle auto fino alle 13 ovvero fino al termine del mercato: ieri qualche multa e’ fioccata ed altre sono state evitate all’ultimo tuffo. Perché questo disagio? “Per il fatto che appunto c’è questo cartello di divieto di sosta da prima mattina fino alle 13 per gli stalli a fianco della piazzetta dove abbiamo i banchi - spiegano gli ambulanti - ma noi, per favorire i clienti che vengono a comperare i nostri prodotti, spostiamo i camion altrove e lasciamo che, a turno e solo per il veloce tempo degli acquisti, vi sostino le auto dei nostri clienti… Altrimenti perdiamo molti affari…”. Insomma, la situazione e’ poco organizzata e crea diverbi e polemiche: il cartello autorizza le sanzioni e ciò distoglie la gente dal mercatino quindi bisogna che l’amministrazione intervenga per chiarire tale antipatico stato di cose.

I.P.