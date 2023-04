Mercatini animazione magia in piazza

Mercati, mostre e intrattenimento da oggi a Paquetta. Intanto oggi e domani dalle 8 alle 20 in piazza Dante si terrà il Mercato dell’Antiquariato come ogni secondo weekend del mese. E domani mattina torna invece in piazza Marconi il mercato del Forte nell’edizione domenicale.

Per lunedì l’assessorato alla cultura e turismo ha organizzato la Pasquetta a misura di bambino, un pomeriggio dedicato alle famiglie che si terrà in piazza Garibaldi a partire dalle 15. Due gli eventi: “Gioca la Piazza” e “Abracadabra”. Nel primo la piazza Garibaldi sarà allestita con trenta giochi di legno che riprendono le antiche tradizioni popolari del gioco e consentiranno a grandi e piccini di divertirsi. Sarà possibile giocare liberamente, accompagnati da un animatore dedicato. Giochi da tavolo e a terra, giochi costruiti con legno e materiali di recupero creeranno un’animazione senza tempo. "Abracadabra" sarà invece uno spettacolo di magia comica leggero, divertente, gustoso per bambini e adulti ll mago Federico in piazza Garibaldi farà due repliche: primo spettacolo alle 16, secondo alle 17:30. L’originalità di questo spettacolo e la sua comicità sta proprio nel creare un contrasto tra l’immagine seria e composta del grande mago e il modo di fare magia di Federico, sempre vittima dei suoi stessi giochi. Ispirandosi alla gestualità del viso quasi assente, ma molto incisiva, di Buster Keaton, "Abracadabra" è uno spettacolo dove sono contenuti vari numeri magici: Federico inserirà la testa all’interno di un pallone del diametro di 180 centimetri, per poi venirne completamente inglobato. Al Fortino aperta a ingresso libero la personale di Paolo Staccioli con ceramiche a lustro dai sorprendenti colori e bronzi dalla

potenza evocativa.