MentInclusive, giornata dedicata a opportunità e diversità

Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna a Palazzo Mediceo "MentInclusive. Didattica tra opportunità e diversità". L’appuntamento – fortemente voluto dall’assessore Valentina Mozzoni (nella foto) – è per l’intera giornata di sabato 9 marzo quando il Palazzo si trasformerà in una grande piattaforma di approfondimento e confronto, con interventi e laboratori su tematiche relative all’inclusione e con un ampliamento degli aspetti trattati rispetto alla prima edizione. L’evento, aperto alle 9.30 dall’Orchestra inclusiva dell’Istituto comprensivo di Seravezza, ha il patrocinio del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Lucca e dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Ospite il giornalista Luca Telese che terrà una conferenza alle 17.30. Tra i temi oggetto di approfondimento, l’accezione negativa dell’inclusione con aspetti giuridici e psicologici, i comportamenti da tenere nei confronti di studenti con plus dotazione cognitiva, l’educativa di istituto e ancora musica, arte, teatro e cucina come facilitatori del processo di inclusione.