Massarosa (Lucca), 22 agosto 2018 - Nuovo caso di meningite in Toscana: una donna di settant'anni residente a Quiesa, nel comune di Massarosa (Lucca), è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Livorno dov'è stata trasferita dopo che al pronto soccorso dell'ospedale Versilia è stata confermata la diagnosi di meningite da meningococco.

L'Azienda sanitaria è in attesa dei risultati della tipizzazione della meningite in arrivo dal centro specialistico dell'ospedale Meyer. L'igiene e sanità pubblica della Asl ha già effettuato la profilassi a tutti coloro che sono entrati in contatto con la signora, circa 20 persone, i parenti e alcuni anziani che hanno partecipato a una festa che si è tenuta in paese. Le condizioni della paziente, tenuta sotto stretta osservazione, sono al momento stabili.