Menghino, una mostra antologica per celebrare il centenario della nascita

Tutto pronto per “Approdi” l’esposizione antologica di Giovanni Lazzarini detto Menghino in mostra a Villa Paolina e, in diffusione nelle sale del Museo della Marineria e alla Biblioteca Marconi di Viareggio: il vernissage è per sabato, alle 18, a Villa Paolina. E il progetto sarà presentato alla città venerdì, alle 18.30, con un incontro al Museo della Marineria.

Ricorre quest’anno il centenario della nascita dell’artista (25 maggio 1923 – 17 marzo 2003) e l’amministrazione comunale, di concerto con la famiglia, ha voluto celebrare l’artista mettendo in risalto soprattutto l’impegno sociale che ha caratterizzato l’opera di “Menghino”: un’antologica tesa a sottolineare la continua ricerca di nuove forme espressive, compresa la meno conosciuta attività poetica. Illustra dunque le esperienze eterogenee vissute da Lazzarini, figura emblematica nel panorama artistico cittadino che si dedica alla pittura incoraggiato da Uberto Bonetti. E al Carnevale, a cui approda negli anni Cinquanta. "Questa esposizione – dichiara l’assessora alla cultura Sandra Mei – valorizza la vocazione di Villa Paolina raccontando vite, mestieri e personaggi della nostra città". L’inedita curatela di gruppo, con Giovanna Lazzarini e Carlo Lippi, Elisa Tamburrini, Lodovico Gierut e Marilena Cheli Tomei, vanta il patrocinio del Comune di Viareggio e la partnership della Fondazione Banca del Monte di Lucca, dell’associazione Culturale Tambuca, e del Comitato Archivio Artistico Documentario Gierut. Nell’ambito delle celebrazioni del centenario di Menchino è previsto anche il trasferimento della scultura “Marinaio che porta le vele” di Lazzarini, attualmente all’ingresso dell’ex mercato ittico, sulla rotonda a monte del cavalca ferrovia.