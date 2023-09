Menghino, un artista poliedrico Prorogata la mostra a Villa Paolina

Nei suoi marinai c’è la durezza scontrosa dell’esistere, la fatica atavica delle mani, l’inesorabile fato del mare e la suprema forza nel proseguire in quel viaggio improbo e ingrato che è la vita. Sono i naviganti di Giovanni Lazzarini detto Menghino, pittore, scultore, poeta, immaginifico mago della cartapesta, designer, sperimentatore curioso e creativo, pronto a confrontarsi e inglobare nella sua arte stili, correnti, Paesi lontani e sogni. All’artista nato a Viareggio nel 1923 (e scomparso nel 2003) è dedicata la mostra in corso a Villa Paolina e prorogata fino a novembre: una felice scoperta anche per chi lo ama da sempre e riconosce il suo stile nei nodosi volti dei lupi di mare o nelle loro donne dolenti e forti. La personale "Approdi" di Villa Paolina (alcune altre opere sono anche al Museo della Marineria e alla Biblioteca Marconi) ne esplora il percorso poliedrico. Dalle prime tele di scoperta di se stesso ai giovanili innamoramenti che si scioglieranno poi in una impronta personalissima eppure sempre nostalgica e grata: il Carnevale, Uberto Bonetti, Lorenzo Viani, ma anche Diego Rivera (grande muralista marito di Frida Kahlo) conosciuto in Venezuela, per arrivare a Cesare Zavattini di cui Menghino fu amico e che lo accompagnò nel mondo onirico di Fellini e in quello neo-realista dei grandi del cinema italiano dell’epoca. Man mano che si ‘approda’ nelle diverse sezioni della mostra, Lazzarini futurista policromo, poi in volo con Chagall, tra Picasso e Miró, nei giocosi e tenebrosi meandri dell’arte sudamericana, nel medioevo luminoso di certe vetrate, nelle sofferte sculture levigate dal mare fino all’ultimo sorprendente periodo poco prima della morte: il Menghino che si inoltra nella vecchiaia è anche il fanciullesco Giovanni che esplora i comics e con essi l’esplicita e dolorosa protesta etico-politica tenuta forse a bada dopo gli anni del Carnevale. L’esposizione presenta, ovviamente, molte delle più celebri tele di Lazzarini che ritraggono marinai e pescatori sul molo, in mezzo al mare o sulle piazze a ricucire reti assieme all’intenso rosario delle acque: le lenze, le cerchiaie per le ‘cee’, l’acetilene e le cime, il gavitello e i gabbiani, le bitte e i tessuti sulle spalle ossute delle mogli. La mostra “Approdi”, curata dalla figlia Giovanna Lazzarini e da Carlo Lippi, Lodovico Gierut, Marilena Cheli Tomei e Elisa Tamburrini, è aperta tutti i giorni (escluso lunedì) dalle 18 alle 23.

Rossella Martina