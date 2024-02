Memorie di famiglia. Finanziato uno studio per il restauro della chiesa-mausoleo

“Andavo sovente ad alzare la tenda di broccato; i nomi delle città scolpiti sulle tombe: Cannes, Madrid, Bolzano, Warteggel, Biarritz, Vienna, Gaeta, Bilbao mi facevano sognare viaggi in terre lontane, nel torpore dell’incenso mortuario. Il profumo dinervante dei fiori avvizziti nel chiuso, l’aria densa di incensi, riducevano come di marmo e l’alito diacciava“. Nelle pagine del "Figlio del pastore" Lorenzo Viani racconta, anche, delle sue visite nel chiesa-mausoleo dei Borbone Parma – addossata alla Villa sorta come casino di caccia nel 1822 per volontà di Maria Luisa di Borbone nel mezzo della Macchia Lucchese – “tutta di marmo bianco a strisce celesti e rosa“. La cappella nel 2005 venne ceduta dagli eredi Borbone al Comune di Viareggio che ha potuto riunificare il complesso monumentale della Villa, che fu acquisita il 22 giugno 1984 dall’ingegner Benvenuto Barsanti e da lui donata, il 13 Luglio 1985, al “Popolo di Viareggio“, affidandone la cura all’amministrazione comunale.

Verso il recupero

Per il restauro della cappella mausoleo – che rappresenta uno dei maggiori luoghi di interesse dell’intero complesso – l’amministrazione Del Ghingaro ha deliberato nei giorni scorsi l’affidamento al dipartimento di architettura dell’università di Firenze dell’incarico per uno studio preliminare. L’impegno di spesa approvato nell’ultima giunta è di 30.500 euro, a copertura delle spese per le prove strumentali che il dipartimento ha previsto e necessarie per mettere al riparo da eventuali spiacevoli sorprese in fase di cantierizzazione.

L’intervento

Tra le analisi previste l’indagine termografica con l’ausilio di fotocamera ad infrarossi e quelle con l’ausilio di georadar, sia all’interno della cappella che all’esterno, per valutare l’eventuale presenza di strutture o vuoti al di sotto del pavimento. Le indagini tramite georadar verranno eseguite anche sulle pareti perimetrali per valutarne la compattezza. Altre analisi prenderanno in esame la malta, gli elementi lapidei interni ed esterni e le pareti a volta. Infine sarà eseguita la diagnostica delle strutture di copertura del tetto.

La storia

Si deve ai figli di Carlo III di Borbone la decisione di realizzare un mausoleo di famiglia modificando la chiesa di san Carlo Borromeo che lo stesso Carlo III, duca di Parma e Piacenza, aveva fatto edificare nel 1849 su progetto dell’architetto Giuseppe Gheri nell’appendice Nord-Ovest della tenuta. Per interpretare la monumentalità del sepolcreto nel 1883 venne chiamato l’architetto Giuseppe Pardini, che morì prima del completamento dell’opera, conclusa probabilmente da Domenica Martini. Il mausoleo accoglie ancora oggi i precordi di Maria Luisa (la membrana intorno al cuore considerata, un tempo, sede degli affetti) e le tombe di Carlo Lodovico, di Carlo III – opera dello scultore Vincenzo Consani – e del figlio Roberto, ultimi due duchi di Parma, e di altri 15 principi e principesse sia Borbone che Asburgo Lorena.

Le suggestioni

A cogliere l’atmosfera dell’interno è ancora Lorenzo Viani: “Se qualche visitatore penetrava nella Cappella, sentiva sotto i suoi piedi risuonare il boato d’antiche tombe come campane d’argento e gli rispondevano quelle d’oro occultate dalla volta stellata. I nomi scolpiti sui lastroni e le parole colmate d’oro di zecchino, lucevano come illuminati dall’inferno delle tombe“.

