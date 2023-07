MemoFest tre giorni di teatro, libri e musica per omaggiare la memoria

Conto alla rovescia per MemoFesta il primo e unico Festival che racconta la memoria in tutte le sue declinazioni che si svolgerà da domani a domenica. Tre giorni da vivere intensamente tra conferenze, spettacoli, musica ed escursioni, legati dalla coltivazione e condivisione della memoria. "La nostra terra, ricca di un passato significativo, è il luogo ideale per questo evento – commentano il sindaco Lorenzo Alessandrini e il direttore generale della Fondazione Terre Medicee Davide Monaco – un Festival che si presenta ogni anno con appuntamenti di grande spessore intellettuale, di sensibilità ed originalità". "Siamo davvero molto felici del programma di quest’anno – spiega Alessandra Evangelisti, direttrice artistica del Festival – perché racchiude in sei appuntamenti una grande varietà di proposte". Si comincia domani alle 19 (replica alle 20) con Follow the queens spettacolo teatrale itinerante nel centro storico (obbligo di prenotazione al 320 0506667); sabato alle 15 la direttrice Qn Agnese Pini presenta a Palazzo Mediceo il libro

"Un autunno d’agosto" e alle 21,30 sarà la volta di "Stai zitta! Summer Edition" Lettura scenica a ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti. Domenica alle 9 passeggiata nella memoria sui sentieri della Linea Gotica (obbligo di prenotazione al 320 0506667) mentre domenica alle 19 al Mediceo lo scrittore Emilio Mola con "L’Italia ha memoria?" e alle 21,30 sempre al Mediceo Ensemble orchestra della Toscana in concerto (senza prenotazione fino a esaurimento posti).

Tre giorni qualitativamente ricchi di eventi e con qualche particolare novità che rende tangibile il senso del passato e della memoria. Infatti MemoFest ospiterà quest’anno - nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 a Palazzo Mediceo - una boutique vintage con uno stand stracolmo di abiti e dischi che avvicineranno ancor più al vissuto di altri tempi.