Melodie sacre“Stabat Mater“alla Collegiata

Corale Puccini e Schola Cantorum per lo “Stabat Mater”: l’opera sacra, venerdì alle 21,15, nella Collegiata di San Martino. La corale “Giacomo Puccini” di Viareggio e la “Schola Cantorum San Martino” del Duomo presenteranno lo “Stabat Mater e Via Crucis” che, attraverso le tre declinazioni dell’arte, musicale, figurativa e poetica, segue Gesù lungo il percorso verso la crocifissione sul Golgota. L’opera, per coro, voci soliste, flauto traverso, tastiera, voce recitante e proiezione delle stazioni della Via Crucis, è composta da 3 parti: la prima è la lettura delle Beatitudini, sintesi degli insegnamenti di Gesù; la seconda è lo Stabat Mater, lo strazio della Madre che vede morire il Figlio; la terza è la Via Crucis che, dalla condanna di Gesù, descrive il cammino fino alla crocifissione e resurrezione. Anche gli esecutori e gli strumenti hanno dimensione identitaria: coro e tastiera rappresentano l’umanità che commenta quanto accade, con una visione dalla terra verso il cielo. I solisti sono gli angeli che vegliano e cantano con visione opposta, dal cielo alla terra. La voce maschile recita le parole di Gesù, la femminile legge le altri parti del Vangelo e, prima di ogni stazione, recita i versetti della preghiera dello Stabat in italiano, dopo in latino. Il flauto traverso è il raggio che, dal cielo, illumina Gesù. La voce bianca è l’angelo che annuncia la resurrezione. I testi sacri sono tratti dai Vangeli, i cantati sono ispirati alle antiche melodie di Jacopone da Todi,l’iconografia è di Franco Anichini, la musica è di Marco Trasatti. L’evento patrocinio del Comune, ha ingresso libero e gratuito.