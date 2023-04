Meduse performer al tramonto Convince il Season by Season

L’esibizione di impalpabili meduse-performer dopo il tramonto e le note del maestro Bongianni. Ieri alla Madonnina si è respirata l’aria elegante e mondana di un nuovo smalto per la realtà-porto, con l’evento Season by Season lungo l’approdo di Viareggio: un talk show dedicato alla progettualità, sostenibilità, inclusione, aggregazione e alle nuove tecnologie, portuali e non solo, che getta uno sguardo sul futuro. Che è servito a rimarcare il forte investimento che sarà messo in campo da iCare "che permetterà – ha evidenziato il sindaco Giorgio Del Ghingaro – di rendere la Madonnina uno degli approdi più belli del Mediterraneo". Tante autorità, ospiti e diportisti tra il pubblico del suggestivo salottino nel cuore della Darsena: presenti il primo cittadino, il presidente di ICare Moreno Pagnini, il direttore di Navigo Pietro Angelini, il velista Marco Rossato, ed il professor Mauro Ferrari Presidente Fondazione Tech Care (Università di Pisa). La società partecipata dal Comune ha presentato il bilancio 2022 con un utile netto pari a 713.355 euro ed una liquidità di oltre 3milioni di euro che ha permesso nuovi investimenti. Il valore della produzione dell’esercizio 2022 è di 23.906.211 euro, +8,11% rispetto al 2021. "Un risultato conferma le ottime performance economiche e finanziarie conseguite dalla società negli ultimi anni" ha sottolineato il presidente di iCare Moreno Pagnini. Adesso partirà la Fase 2 dei lavori all’approdo della Madonnina per un investimento di 5milioni e 600mila euro. Verrà sistemato un nuovo camminamento, aggiornata e implementata la parte dei servizi ai diportisti con una lounge moderna e all’avanguardia, ma soprattutto realizzato il pontile 9. "Abbiamo ricomprato il porto – evidenzia il sindaco – messo ordine nelle concessioni e la Madonnina sarà uno dei più belli, inclusivi e moderni approdi del Mediterraneo".