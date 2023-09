Mediceo Live Festival. Cinquemila biglietti venduti

Cinquemila biglietti venduti, quattro concerti e una grande festa estiva con i due dj più famosi della Toscana. Molte persone, soprattutto giovani, hanno affollato il giardino di Palazzo Mediceo con soddisfazione per organizzatori, Comune e Fondazione Terre Medicee. L’idea del direttore artistico Cristiano Ceragioli e di Davide Monaco, direttore della Fondazione di diversificare su culture diverse e trasversali per raggiungere un pubblico sempre più eterogeneo è stato da sempre un obiettivo del festival e definitamente raggiunto in questa seconda edizione. "C’è stata una continuità e una coerenza di scelta rispetto al percorso che abbiamo deciso di intraprendere, - ha commentato il direttore artistico Ceragioli - portando artisti di livello nazionale ma soprattutto legati e amati dai giovani". Il Mediceo Live Festival infatti nel corso di due anni ha portato nomi come i Coma Cose (nella foto), Naska e gli Psicologi, gruppi musicali che hanno avuto un grosso richiamo. Quest’anno oltre ai concerti sono state sperimentate diverse tipologie di serate come il format del Throwback party, che ha scatenato entusiasmo. "Una stagione che ha dato ottimi risultati in termini di qualità degli artisti e di presenze - commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini - per questo intendo ringraziare la direzione artistica del Festival che ha consentito di mettere a punto un evento ben inserito tra le numerose proposte dell’estate"