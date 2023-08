Mazzoni sull’abbattimento Greppia "Solo ora è un simbolo da tutelare?"

"Altro che identità, c’è chiusura mentale". Stavolta è il vice sindaco Andrea Mazzoni a dire la sua sul progetto di abbattimento della Greppia contro il quale si sono espressi Pd e gruppo di paesani che ha avviato una raccolta di firme per invocare un processo partecipativo. "Chi percepisce quasiasi novità come un problema o una omologazione, come una perdita di identità senza proporre nulla – attacca Mazzoni – ma solo contestando tutto, non ha una visione del paese e neppure del futuro. Non è fermandoci che faremo il bene della comunità. Rifare la pavimentazione di un’isola pedonale eliminando asfalto e cemento non può rappresentare una perdita di identità come non puo’ esserlo, in un paese pieno di boutique, l’apertura di una nuova maison. La chiusura mentale, inoltre, fa sì che non si vada ad approfondire cosa sia stato fatto, perchè tanto si parte dal principio che sia tutto sbagliato: allora cosa importa se le attuali norme urbanistiche hanno vincolato i caffe’ e ristoranti nel centro, se sono stati posti limiti allo sviluppo eccessivo delle abitazioni o se oggi non e’ più possibile nel centro commerciale naturale cambiare la destinazione di una casa in fondo commerciale. E neppure si chiedono, questi novelli moralizzatori – prosegue – cosa abbiano fatto, finora, per preservare il fantomatico “genius loci” con le loro proprietà o con il loro lavoro rispetto agli altri. Peccato pero’ che per 30 anni non abbiano neppure guardato a La Greppia, immobile abbandonato in uno stato indecoroso accanto alla principale chiesa del paese. Oggi diventato improvvisamente un simbolo da tutelare. Si chiedono luoghi di aggregazione e si contesta un progetto di una piazza alla chiesa. Con la presunzione, oltretutto, di chiedere partecipazione quando ci si rifiuta di ascoltare, forse perchè già politicamente precostituiti"

Fra.Na.