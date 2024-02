Maxi villa in via Giardinaccio. Il Pd: "Sbancata una collina". Chiesti più vincoli e prescrizioni

È ormai diventata un caso la maxi villa che facoltosi arabi stanno costruendo nela collina incastonata tra la salita per Capriglia e la Rocca di Sala. Dopo l’esposto degli abitanti di via Giardinaccio per i danni alla strada a causa dei camion diretti al cantiere (nella foto) e l’ordinanza con cui la polizia municipale ha istituito i 30 all’ora e il divieto ai mezzi oltre le 10 tonnellate, a mobilitarsi è la capogruppo Pd Irene Tarabella con la richiesta di una maggior tutela delle zone più fragili del territorio. "La vicenda dei limiti imposti su via Giardinaccio – scrive – apre una riflessione sui lavori in corso in collina. Dalle immagini aeree del cantiere si vede uno scavo-sbancamento davvero significativo, con profondità elevate e dunque oggetto di vari metri cubi di terra asportata e trasportata altrove. La comunità locale è in allerta e in effetti a un occhio profano quelel foto possono fare impressione". Tarabella si dice certa che le opere in corso siano conformi alle norme e i lavori siano legittimi, ma punta il dito su prescrizioni e vincoli che i piani urbanistici a suo parere dovrebbero contenere per gli interventi in collina. "Tanto più – prosegue – che siamo in adiacenza alla Rocca di Sala, monumento fondativo della città. Se i vincoli non sono mai stati inseriti nelle norme in quanto sottovalutati o sono stati modificati e attenuati, ciò non impedisce all’attuale amministrazione, ora che è in fase di approvazione il nuovo piano operativo, di inserire norme tese a evitare sbancamenti e opere imponenti in collina. Il recupero di manufatti in queste zone dovrebbe essere fatto con maggior cautela e impatti meno invadenti, non solo per favorire i presidi di sicurezza dei versanti e della regimazione delle acque ma anche per evitare problematiche alla viabilità e dunque ai cittadini durante le fasi di lavorazione, come invece in questo caso sembra si siano verificati. Chiediamo – conclude – l’introduzione di ulteriori vincoli per evitare interventi invasivi in collina anche attivandosi con la Soprintendenza per implementare i presidi di tutela e salvaguardia".

All’esatto opposto, invece, l’azione dei proprietari della futura villa, i quali stanno lavorando per la revoca dell’ordinanza. Ritengono infatti che si tratti di misure eccessive vista l’assenza di criticità in via Giardinaccio come rilevato da alcuni tecnici professionisti, oltre al fatto che i lievi avvallamenti erano già esistenti. Più tutte le opere realizzate per combattere il dissesto. Smentita, infine, la piazzola per elicotteri, che in quella zona esiste ma riguarda la villa di un professionista più verso la località Santa Maria.

d.m.