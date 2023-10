Maxi presepe alla Rocca. Appello a tutta la città: "C’è bisogno di contributi"

È un progetto inedito per la città e dai tanti significati. Unisce creatività e artigianato made in Pietrasanta, porterà i visitatori ad alzare lo sguardo verso quelle sagome alte fino a tre metri, consentirà di destinare fondi alla Misericordia di Tonfano. A consensare questa molteplicità di missioni è l’idea del presepe gigante alla Rocca di Sala nato da un’intuizione del consigliere comunale Giacomo Vannucci (Forza Italia-Pietrasanta prima di tutto), già protagonista di iniziative extralarge come la panchina alla Rocca, i cuori di San Valentino o l’altalena colorata a Fiumetto.

Ma per concretizzare il progetto “Il grande presepe sotto le stelle“, che vede la collaborazione del comitato “Ponterosso nel cuore“, degli artigiani Adamo Pierotti e Paolo Bazzichi, e di Paolo Bigi, e che andrà ad arricchire gli addobbi e le luminarie del Comune, c’è bisogno di tutti. "Stiamo lavorando alla creazione di un presepe di grandi dimensioni – spiegano i promotori (nella foto) – con oltre 20 personaggi e animali alti da 1,5 a 3 metri. Il presepe verrà collocato, se sarà possibile, sulle piane della Rocca. Stiamo utilizzando pannelli di truciolare verniciati di bianco per far risaltare le sagome, il tutto a nostre spese. Ci aiuteranno cittadini, commercianti e imprenditori ma chiunque può darci il suo contributo. Più siamo, meglio è".

Daniele Masseglia