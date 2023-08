Maxi operazione della Municipale Pioggia di controlli e di sanzioni

Maxi operazione della Municipale di Camaiore dedicata alla sicurezza stradale. Impegnate quattro pattuglie, con nove agenti coordinati dal Fabrizio Paolicchi. In particolare, l’intento era contrastare il trasporto di minori senza le prescrizioni del Codice della Strada. È stata fermata un’auto con tre minori di 3, 5 e 7 anni, tutti senza cintura e addirittura uno sul sedile anteriore con la madre. Durante l’operazione, che si è sviluppata sia a Camaiore che a Lido, sono stati controllati 42 veicoli e sono stati contestati 12 verbali: quattro revisioni, tre per mancanza di documenti, due per la velocità non adeguata, uno per non essersi fermato all’alt, uno per controsenso e la famiglia con tre minori senza cintura. "Queste attività, che saranno ripetute, sono un obiettivo che il sindaco ci ha dato – spiega il comandante Claudio Barsuglia –; colgo l’occasione per ringraziare il personale che in questo periodo è chiamato a svolgere molteplici attività ed è impegnato per garantire maggiore sicurezza lavorando oltre il normale orario".