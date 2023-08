Maxi multa a un pizzaiolo e 23 chilogrammi di merce sequestrata

Alla fine del pomeriggio il consuntivo è presto fatto. Settantanove persone controllate tra i viali a Mare, piazza Dante e i binari della Stazione. Quindici sono risultate con precedenti penali o di polizia. Cinquantuno i veicoli fermati e controllati mentre circolavano lungo le strade. Quindici, invece, le persone fermate e controllate direttamente lungo i binari della stazione. Turisti di passaggio o ’abitanti’ di quel non luogo che è il transito continuo. Un servizio coordinato eseguito dai militari della Compagnia di Viareggio nell’ambito del dispositivo di prevenzione disposto dal prefetto, Francesco Esposito, per garantire a residenti e turisti un’estate sicura a Viareggio e in Versilia. Controlli mirati e costanti anche nelle Pinete. E non solo. Così l’altro giorno a finire nei guai è stato il titolare di una pizzeria di Lido di Camaiore per inosservanza della normativa sulla tracciabilità degli alimenti. I carabinieri, con il supporto dei colleghi del Nas, hanno sequestrato 23kg di alimenti non tracciati. E per quanto nei confronti dell titolare è scattata una sanzione di 2mila euro.