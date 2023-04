Maxi incendio del 2022 Mezzo milione di danni per le aziende agricole

Ammontano a mezzo milione di euro i danni alle aziende agricole per i roghi che la scorsa estate hanno interessato i comuni di Massarosa, Camaiore e Bagni di Lucca. La stima è basata sui dati della Regione ed è stata ripresa dal Coldiretti, all’indomani della pubblicazione da parte della Toscana del bando che prevede un sostegno a copertura degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli incendi, e per i quali il Ministero dell’agricoltura ha riconosciuto il carattere di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale. Le aziende agricole sono state tra le attività più colpite, con le fiamme che hanno danneggiato fabbricati e mezzi agricoli insieme a vigne, olivi secolari, raccolti e pascoli.

"Quando parliamo di crisi climatica, parliamo anche di questi eventi spesso devastanti che sono direttamente correlati a lunghi periodi di siccità e di caldo – spiega il presidente di Coldiretti Lucca, Andrea Elmi –; l’impatto dei roghi non termina una volta spente le fiamme ma è una ferita che il bosco, il pascolo, le colture agricole e le imprese si portano dietro per molto tempo. Per un lungo periodo, in queste aree l’attività agricola non può essere condotta. La presenza degli agricoltori nei territori che sono stati investiti dal fuoco ha limitato i danni e permesso ai soccorsi di spegnere le fiamme più rapidamente. Laddove invece i terreni erano abbandonati il fuoco, sospinto anche dal vento, ha trovato le condizioni ottimali per crescere e diventare ancora più pericoloso per la popolazione e per la nostra biodiversità. Il ruolo di sentinelle dei nostri agricoltori può crescere nella nostra regione. Sono il primo fronte e possono fornire quella tempestività e conoscenza del territorio che può fare la differenza a salvare un ettaro di bosco o scongiurare che le fiamme lambiscano gli abitati".

Per curarle, la Regione ha destinato 2,7 milioni di euro a un apposito bando che fornirà sostegno ai costi di ripristino e ristrutturazione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte dai roghi che hanno interessato i comuni di Greve in Chianti, Montaione, Cinigiano, Gavorrano, Manciano, Scansano, Bagni di Lucca, Massarosa, Camaiore e Vecchiano. La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da Artea entro le 13 del 31 maggio.

"Si tratta di risorse importanti – conclude Elmi – destinate esclusivamente alle imprese agricole che, previa domanda, possono ottenere per ripristinare i danni agli impianti arborei così come alle strutture".

RedViar