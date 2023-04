Maxi furto in gioielleria, denunciate tre donne

C’era anche una donna residente a Viareggio tra le tre denunciate dai carabinieri di Lucca. E’ accusata, insieme a due complici, di aver messo a segno lo scorso febbraio un furto con destrezza in una gioielleria del centro di Lucca. La 47enne residente a Viareggio, già conosciuta dalle forze dell’ordine, è stata incastrata dalle immagini di una videocamera. Insieme a lei c’erano anche altre due donne, una ventiseienne e una sedicenne, entrambe residenti ad Aprilia (in provincia di Latina). I carabinieri della stazione di Lucca sono risaliti alle tre donne al termine di un’elaborata attività d’indagine che è partita appunto dall’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza interno che alle 18 circa del 23 febbraio scorso, le mostravano mentre entravano in una gioielleria del centro storico di Lucca. Con il pretesto di vedere alcuni articoli distraevano la proprietaria, impossessandosi abilmente del portafogli contenuto nella borsa della commerciante e di due anelli che erano esposti in vetrina, del valore di 26.000 euro. I militari dell’Arma, che si erano messi alla ricerca delle autrici del furto sin da subito, hanno denunciato le tre donne per furto aggravato in concorso.