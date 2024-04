Maxi esercitazione in spiaggia a Motrone

Il mare inquinato a causa di uno sversamento di idrocarburi che arrivano fino alla battigia. E poi l’attivazione dei soccorsi e di tutte le procedure per scongiurare eventuali contaminazioni. Succedera il 29 maggio alla spiaggia libera di Motrone in occasione della maxi esercitazione antinquinamento marino organizzata da Italia, Francia e Principato di Monaco. La conferma è arrivata ieri mattina con il sopralluogo di ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dipartimento nazionale di Protezione civile e Guardia costiera. Le operazioni dureranno 4 ore e si svolgeranno su un fronte di 99 metri lineari (spiaggia libera più l’arenile di fronte al Club Velico) impegnando personale, volontario e non, proveniente da tutta Italia "Sarà un’occasione incredibile – ha detto ieri l’assessore alla protezione civile Tatiana Gliori – per misurarci con un’emergenza grave".