Mauro Talini missionario di sport

Un simbolo. Un “missionario” dello sport e della solidarietà. Aveva girato il mondo – in bicicletta, lo strumento con il quale dispensava sorrisi e speranze – e proprio nel bel mezzo di un’altra avventura, stavolta al di là dell’Oceano, in Messico, il 13 maggio di 10, chiudeva gli occhi Mauro Talini, un ragazzo di Quiesa che in pochi anni era diventato l’apprezzato testimonial di tante iniziative. Mauro doveva combattere con il diabete. L’insulina era diventata una sua amica.

Ma di fronte a questa “malattia”, non si era perso d’animo. Esattamente l’opposto: si era fatto forza dimostrando che con le cure adeguate e con un’attività fisica si poteva andare in giro per il mondo, dispensando a tutti coloro che come lui soffrono di diabete, iniezioni di fiducia e di speranza. "Guai a fermarsi" diceva. In effetti, Mauro Talini è sempre in viaggio con il suo carico di passione civile, di impegno per il prossimo, di attenzione verso le attività missionarie. Era diventato un simbolo, al quale molti giovani – che come lui dovevano fronteggiare il “nemico” diabete, da tenere sempre sotto controllo – si ispirano non solo per fare sport ma anche per vivere giorni attivi, pieni di fiducia e non di paure.

Dieci anni ha, Mauro Talini era dal Sud dell’Argentina con l’obiettivo di raggiungere l’Alaska: all’attivo aveva già “passeggiate” transoceaniche nella Terra del Fuoco, oppure a Gerusalemme, così come in mezza Europa toccando soprattutto i santuari mariani. Sempre rigorosamente in bicicletta, supportato dalle nuove tecnologie e da una sede sterminata in Dio. Un uomo di grande spiritualità di fronte al quale pochi rimanevano indifferenti: colpiva in lui la determinazione che sgorgava da parole pronunciate con un tono lieve. Quasi una contraddizione in termini. Ma vincente.

Dieci anni fa, il dramma: nel distretto di Trinceras, in Messico, un camion pirata mise fine al viaggio di Mauro. Ma non alla sua missione, visto che la bandiera (con in tanti film d’antan) è stata raccolta dai suoi amici che hanno poi portato a termine il viaggio in Alaska. Ma la vita spezzata e l’esempio di Mauro continua ad essere una bella pagina di storia per la nostra terra.