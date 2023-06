Maturità t’avessi preso prima La versione di Seneca e le funzioni turbano i sogni di tutti gli studenti

di Eleonora Prayer

Seneca al classico, problemi con le funzioni allo scientifico, il turismo enogastronomico al turistico ed economia aziendale al Sia. Anche la seconda prova di questa Maturità è giunta al termine ed è risultata anche facile per gli studenti. "I problemi – racconta Raoul Giorgi della 5G al Barsanti e Matteucci – erano fattibili, soprattutto perché in un problema la funzione veniva già data e anche nell’altro era da ricavare facendo le intersezioni con le funzioni, coi parametri forniti e i punti che si vedevano dal grafico. Quindi bastava saper rispondere alle domande senza dover ricavare la funzione. I quesiti invece erano più difficili: alcuni lunghi quasi quanto un problema ed altri riguardavano argomenti degli anni passati. Solo un quesito era facile, quello sulle probabilità". "La difficoltà era quella che ci aspettavamo – spiega Jennifer Orlando della 5H al liceo scientifico – anche la formula ha rispettato le aspettative: 2 problemi e 8 quesiti. Poteva andare meglio, ma poteva andare anche molto peggio. La stanchezza e il caldo hanno fatto un po’ perdere la concentrazione, ma con 6 ore a disposizione ce l’abbiamo fatta". "La prova di matematica è stata poco stimolante – dice Alessia Simonetti della 5B allo scientifico –. Ha toccato alcuni argomenti che, a causa del covid, molte classi non avevano svolto. Però era una prova alla portata di tutti". "La prova di matematica – esclama Marco Sani delle scienze applicate al Galilei –, per quanto mi riguarda, è stata abbastanza difficile, però credo di essere riuscito a dimostrare le mie conoscenze in modo discreto". "Nessuna difficoltà – commenta Gaia Bernardoni del turistico al Piaggia - e sono contenta che sia uscito un argomento piacevole e adatto al nostro indirizzo: il business plan di un azienda ricettivo-ristorativa". "La traccia era molto semplice ma faticosa – esclama Francesca Gori del Sia al Piaggia –. Con grande sorpresa ho trovato tutti gli argomenti che erano stati affrontati approfonditamente in classe e questo mi ha tranquillizzata. A metà prova si è però presentato il problema della stanchezza. Nessuno di noi si aspettava una traccia così semplice. Nel complesso credo di aver svolto abbastanza bene la traccia e sono soddisfatta". "La seconda prova era fattibile, ma veramente impegnativa – spiega Georgy Ghelarducci della 5DCV al Nautico –. Io sono nell’indirizzo costruttori navali e la mia prova è durata otto ore. Inizialmente avevo tanta ansia e non nascondo la paura, perché non sapevo cosa potesse uscire. I dubbi erano tanti. Ma appena ho visto la traccia, ho capito subito gli esercizi e allora mi sono calmato e ho fatto la prova". "Ero spaventato – dice Michael Rossi dell’Artiglio – soprattutto di non riuscire a mantenere la concentrazione per tutte le otto ore. Quando ho visto la traccia però ho pensato solo a svolgerla al meglio". Ma c’è anche chi non ha ancora terminato gli scritti, come gli studenti del Liceo artistico: "La nostra seconda prova – sottolinea Dario Pellegrinetti del Piaggia – si svolge in tre giornate, in quella di stamani c’era la progettazione di uno spot con vari bozzetti e se rimaneva tempo si poteva iniziare anche a svolgere il lavoro definitivo che poi continueremo venerdì, per concluderlo lunedì mattina, dove si dovrà scrivere anche una relazione dettagliata sul tema era cibo, arte e benessere".