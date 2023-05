Mattinata di sangue Uomo trovato in strada ferito da un’arma da fuoco

È una mattinata come tante nel paese di Pedona. Una tiepida giornata di inizio maggio, che lascia trasparire il calore dell’estate che verrà. Lassù, abbarbicato sul cucuzzolo della collina, con un occhio che guarda alla piana di Camaiore e l’altro che si perde verso il mare, il paese si sveglia placido, pregustando il riposo del fine settimana.

Poi, d’un tratto, un’esplosione squarcia il velo del silenzio. Secca, improvvisa. Qualcuno si affaccia alla finestra. E da un momento all’altro, si alza il volume, in un mix di paura, adrenalina e stupore. "C’è un uomo ferito in strada", urla qualcuno. Alcune finestre si serrano, ché in questi casi non si sa mai. Altri, invece, aprono la porta e mettono timidamente il naso fuori. L’uomo è lì, sul selciato, riverso al suolo. I più coraggiosi si avvicinano. Poi, come in un piano inclinato, i battiti accelerano. Parte la macchina dei soccorsi.

La collina viene risalita a tutta velocità dai mezzi di primo intervento. Nel frattempo, si prova a tentoni a cercare di capire cosa sia successo. La vittima ha una vistosa ferita al petto, un buco da cui il sangue continua a zampillare. Con ogni probabilità, è stata causata da un’arma da fuoco puntata contro di lui a bruciapelo. Nessuno, però, è stato visto fuggire dal luogo in cui l’uomo è stato ritrovato. Impronte, tracce non ce ne sono. La ferita è seria, delicata. E così, per velocizzare il trasporto in ospedale si alza in volo il Pegaso, a testimonianza di quanto la situazione del ferito sia precaria e delicata.

L’elicottero vola disperatamente verso l’ospedale, dove i medici intervengono d’urgenza. E intanto, in paese, il tempo sembra non passare mai, come sempre quando si aspettano risposte importanti. E in questo caso, di domande aperte, ce ne sono tante. La prima, più importante, riguarda le condizioni di salute della vittima. Un gradino sotto, la dinamica che ha portato a ritrovarla in mezzo alla strada con una ferita d’arma da fuoco in pieno petto. E incidentalmente, c’è pure chi si domanda come sia possibile che un fatto del genere sia accaduto proprio qua, in un paesino di poche anime percorso soprattutto dai ciclisti della domenica che amano confrontarsi con la salita che arriva da Camaiore e da qualche amante del trekking che punta alla vetta per bruciare qualche caloria dopo aver fatto una passeggiata di riscaldamento sulla Panoramica.

RedViar