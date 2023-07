Matteo è finalmente tornato a casa Tanti amici riuniti sotto il balcone

E’ stato letteralmente accolto...col rullo di tamburi. Matteo, il sedicenne di Vittoria Apuana a cui un mese fa è stata diagnosticata la malattia, è tornato a casa dopo il lungo ricovero – ben 33 giorni di isolamento – all’ospedale Santa Chiara di Pisa. La strada è ancora lunga ma il ragazzo ha terminato positivamente il primo ciclo di terapia ed i medici gli hanno consentito il rientro prima di partire col secondo step di cure. A presentarsi sotto casa gli amici che hanno voluto fargli una commovente sorpresa: c’erano compagni di scuola, della squadra di calcio, della spiaggia e perfino i giovani componenti della contrada del Ponte con tanto di tamburini che hanno rimarcato quel momento di festa. Non è mancata una rappresentanza istituzionale con il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini e l’assessore Elisa Galleni, assieme al gruppo di ragazzi che sotto il balcone di Matteo ha organizzato l’allegra reunion di saluto.

Del resto Matteo non si è mai trovato solo: appena si è sparsa la notizia della sua malattia (che ha catapultato nel dramma mamma e papà) c’è stato un vero e proprio dispiegamento di energie per garantire contatti quotidiani col sedicenne costretto in corsia. Non solo gli amici hanno continuato a mantenere viva la chat con chiacchiere e foto delle loro giornate, così, come se nulla fosse, in modo da far dimenticare a Matteo che non poteva condividere con loro pomeriggi in spiaggia o tra i suoi contradaioli. Anche tanti personaggi si sono prestati a simpatici video messaggi come Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Elisabetta Gregoraci e sportivi come Evani, Spalletti, Allegri, Mancini, Pirlo, Galliani, Gilardino e molti altri.

Da quel gruppo di adolescenti che, per amore, affetto e vicinanza, periodicamente si è presentato davanti alla finestra dell’ospedale di Pisa con gli striscioni è nata anche una iniziativa di solidarietà: infatti i ragazzi hanno visto altri bambini affacciarsi, una piccolina tirava loro i baci, e così hanno pensato di portare qualche giochino per allietare le lunghe giornate di ricovero. Da qui il desiderio di fare qualcosa di bello per chi sta passando un momento di difficoltà ed è nata la raccolta di giochi intitolata "Gli amici di Matteo", con l’obiettivo di donare un sorriso a chi – troppo presto – ha smesso di farlo. La prossima settimana sarà ufficializzato un vero e proprio centro raccolta: i bambini ricoverati hanno un’età tra 0 e 18anni, per questo ogni dono va benissimo.�La cosa più importante è che qualsiasi articolo sia nuovo e confezionato perché questi bambini, in seguito alle terapie a cui sono sottoposti, hanno le difese immunitarie molto basse per cui sono facilmente soggetti a contrarre infezioni. Perfetti piccoli gadget, figurine, articoli di cancelleria, album da disegnare, giochi play station (solo ps4) anche usati, macchinine o bambole: non è possibile donare i pupazzi di peluche.�La grande energia messa in campo da Matteo per guarire è stata alimentata proprio dal cuore dei suoi coetanei, che adesso hanno fatto di quel gesto d’amicizia una vera e propria missione di sostegno a tantissimi bambini.

Francesca Navari