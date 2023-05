Matrimonio sullo yacht Ultima frontiera di lusso

Una proposta di matrimonio nell’esclusiva intimità di uno yacht in mezzo al mare. Feste a tema per bambini con i personaggi originali dei fumetti. Party aziendali in ville da sogno con effetti a sorpresa e ospiti speciali. Forte Luxury Events, società specializzata nell’organizzazione di eventi di lusso, ha inaugurato a Forte la sua sede centrale ed è già pronta per l’estate. Un’avventura imprenditoriale al femminile, nata dall’idea di Simona Mangiola. "Insieme a mio marito, Pietro Artuso – racconta – appena arrivati al Forte abbiamo ricevuto richieste davvero originali. La clientela? Italiani ma più spesso americani, inglesi e russi". Tre le addette che troveranno lavoro nella sede di Forte Luxury Events, per tutto l’anno, con competenze specifiche su clientela straniera alto spendente. All’inaugurazione ospiti speciali come il giornalista Maurizio Bulleri, star tv di The Boat Show e tra i massimi esperti di nautica, che ha illustrato le caratteristiche del Sunny One 44, open yacht per cene romantiche e feste.